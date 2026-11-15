Lorella Cuccarini su Heather Parisi: "Mai un litigio tra noi"

"La storia che mi ha scoperta lei non è vera, nel senso che ci sono dei contenuti reali e altri diciamo inventati. Ho fatto con Heather una convention a Copenaghen nel 1983, ero appena diventata maggiorenne, e lei racconta che in quell'occasione ha fatto il mio nome a Pippo Baudo ma in realtà lì lui non c'era. Due anni dopo Pippo mi ha incontrato per caso in un'altra convention dove io ero ballerina di fila e lì avvenne un po' il colpo di fulmine. Mi fece chiamare in quell'occasione, chiaramente oggi Pippo non c'è più e non può controbattere ma so che è andata così", racconta Lorella Cuccarini.