Lorella Cuccarini su Heather Parisi: "Mai un litigio tra noi"

Ospite a "Verissimo" Lorella Cuccarini, la prof. di ballo della scuola di "Amici", parla del suo rapporto con Heather Parisi. "Io non ho nulla contro Heather. Dopo quell'abbraccio nel 2016 non ci siamo più incontrate ma in realtà io le voglio bene, sono rimasta molto legata a quell'abbraccio lì", confida a Silvia Toffanin.
"La storia che mi ha scoperta lei non è vera, nel senso che ci sono dei contenuti reali e altri diciamo inventati. Ho fatto con Heather una convention a Copenaghen nel 1983, ero appena diventata maggiorenne, e lei racconta che in quell'occasione ha fatto il mio nome a Pippo Baudo ma in realtà lì lui non c'era. Due anni dopo Pippo mi ha incontrato per caso in un'altra convention dove io ero ballerina di fila e lì avvenne un po' il colpo di fulmine. Mi fece chiamare in quell'occasione, chiaramente oggi Pippo non c'è più e non può controbattere ma so che è andata così", racconta Lorella Cuccarini.
E conclude: "Sono una persona pacifica e amo molto lavorare in gruppo. Non ho mai avuto il timore di affiancarmi a colleghe o colleghi, non ho manie di protagonismo. Ho sempre amato Heather Parisi come ballerina, ballare con lei fu un momento di grande emozione".