Milo Infante, la moglie Sara Venturi: "Quando litighiamo lui è solito fare sfuriate ma lo lascio fare"

E sui litigi di coppia Milo Infante commenta: "Sara ha un merito straordinario, lei è la famosa roccia contro cui si infrange il mare. Io sono quello che di solito quando faccio i lavori a casa, e sono sulla scala in bilico, la chiamo e se puntualmente lei è distratta mi arrabbio, faccio la sfuriata ed ecco l'acqua che si infrange sulla roccia. Lei questo l'ha capito, altrimenti mi avrebbe già lasciato".