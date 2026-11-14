Milo Infante, la moglie Sara Venturi: "Quando litighiamo lui è solito fare sfuriate ma lo lascio fare"

Ospite a "Verissimo" Milo Infante, il giornalista in onda su Rete 4 con "Ore 11" e "Verità nascoste", si racconta insieme alla moglie Sara Venturi. "Milo è un uomo romantico e galante, questa è la cosa che più mi aveva colpito di lui. Mi apriva addirittura la portiera dell'auto e ancora lo fa oggi qualche volta, un uomo di altri tempi già vent'anni fa", racconta la moglie Sara a Silvia Toffanin.
E sui litigi di coppia Milo Infante commenta: "Sara ha un merito straordinario, lei è la famosa roccia contro cui si infrange il mare. Io sono quello che di solito quando faccio i lavori a casa, e sono sulla scala in bilico, la chiamo e se puntualmente lei è distratta mi arrabbio, faccio la sfuriata ed ecco l'acqua che si infrange sulla roccia. Lei questo l'ha capito, altrimenti mi avrebbe già lasciato".
"Fortunatamente abbiamo dei caratteri diversi, io sono una persona pacifica mentre Milo è più irruento, lo lascio decantare durante le sue sfuriate. Ho capito come gestirlo e lo lascio fare, cerco di stare anche più attenta quando si mette in testa di fare i lavori domestici".