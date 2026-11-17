La gravidanza rappresenta la realizzazione di un progetto a cui Ruggeri pensava da tempo. Lo scorso aprile, durante un'intervista a "Verissimo", aveva parlato con Silvia Toffanin della possibilità di diventare madre. A 35 anni, l'inviata aveva raccontato di stare riflettendo su questo passaggio della propria vita e di desiderare una famiglia che potesse ricordare quella in cui era cresciuta. A distanza di pochi mesi, quel desiderio ha iniziato a prendere forma.