Un nuovo capitolo si apre nella vita privata di Veronica Ruggeri. L'inviata de "Le Iene" ha annunciato ufficialmente di aspettare il suo primo figlio, condividendo sui social un video che ha confermato le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni. Dopo la notizia della gravidanza di Veronica Gentili, anche la famiglia del programma di Italia 1 si prepara dunque ad accogliere un nuovo bebè.
Il video con l'ecografia e le prime immagini del bebè
La conferma è arrivata attraverso un filmato pubblicato su Instagram. Nelle immagini Ruggeri si mostra durante un'ecografia, per poi condividere due fotografie particolarmente significative: in una il compagno le dà un bacio sul pancino, mentre nell'altra compare la piccola mano del bambino in arrivo.
A fare da colonna sonora al video è Futura, celebre brano di Lucio Dalla. Un annuncio intimo e carico di emozione, accompagnato dalla frase "La vita è meravigliosa".
Chi è Vito Dell'Erba, il compagno dell'inviata
Al fianco di Ruggeri c'è Vito Dell'Erba, componente del duo musicale indie Viito. La loro relazione dura da circa due anni, ma i due si erano conosciuti già sei anni prima di iniziare a frequentarsi.
Le strade si sono poi incrociate nuovamente quando la giornalista era tornata single, dopo la fine della storia con Nicolò De Devitiis, anche lui inviato de Le Iene. La relazione con il collega era durata cinque anni.
Il desiderio di maternità raccontato a Verissimo
La gravidanza rappresenta la realizzazione di un progetto a cui Ruggeri pensava da tempo. Lo scorso aprile, durante un'intervista a "Verissimo", aveva parlato con Silvia Toffanin della possibilità di diventare madre. A 35 anni, l'inviata aveva raccontato di stare riflettendo su questo passaggio della propria vita e di desiderare una famiglia che potesse ricordare quella in cui era cresciuta. A distanza di pochi mesi, quel desiderio ha iniziato a prendere forma.