Veronica Ruggeri è incinta: la "Iena" aspetta il suo primo figlio, chi è il padre

Un desiderio raccontato davanti alle telecamere e che, adesso, pare essere vicino a trasformarsi in realtà. Veronica Ruggeri è incinta e si prepara a diventare mamma per la prima volta. A lanciare l'indiscrezione è il settimanale Chi: l'inviata de Le Iene, 35 anni, non ha ancora annunciato pubblicamente la gravidanza, ma la notizia (secondo il magazine) sarebbe già nota alle persone più vicine a lei, compresi amici e colleghi.
Il desiderio di maternità di Veronica Ruggeri e l'amore con Vito Dell'Erba
Lo scorso aprile, ospite di Verissimo, Ruggeri aveva parlato apertamente della possibilità di costruire una famiglia: "Mi piacerebbe molto diventare mamma, ci sto pensando. Me lo auguro tanto". Un progetto che, secondo le indiscrezioni, si concretizzerà nei prossimi mesi insieme al compagno Vito Dell'Erba, musicista del duo indie Viito. I due stanno insieme da circa due anni, ma il loro incontro risale a molto prima.
Si erano conosciuti sei anni fa, quando lei era ancora legata a Nicolò De Devitiis, collega a Le Iene con cui aveva condiviso una relazione durata cinque anni. A Verissimo aveva raccontato con ironia il primo approccio: "Non è stato un colpo di fulmine tra noi, lui si tuffò nei miei capelli sei anni fa chiedendomi che shampoo usassi. Questo fu l'approccio. Quella volta si rese conto che ero fidanzata". E poi: "Quando mi sono lasciata, dopo un po' mi ha scritto chiedendomi che balsamo usassi. È molto simpatico, un'anima pura".
A Le Iene un'altra gravidanza in arrivo
Per il programma di Italia 1 è dunque in arrivo un periodo particolarmente speciale. Pochi giorni fa, infatti, anche la conduttrice Veronica Gentili ha annunciato in diretta televisiva di aspettare una bambina, la prima figlia con il compagno Massimo Galimberti.
"Nei prossimi mesi vedrete crescere questa pancia a Le Iene", aveva detto al pubblico, assicurando che avrebbe continuato a condurre finché possibile. Lo studio del programma si preparerà dunque ad accompagnare due future mamme in una stagione decisamente diversa dal solito.