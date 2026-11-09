Veronica Ruggeri è incinta: la "Iena" aspetta il suo primo figlio, chi è il padre

Si erano conosciuti sei anni fa, quando lei era ancora legata a Nicolò De Devitiis, collega a Le Iene con cui aveva condiviso una relazione durata cinque anni. A Verissimo aveva raccontato con ironia il primo approccio: "Non è stato un colpo di fulmine tra noi, lui si tuffò nei miei capelli sei anni fa chiedendomi che shampoo usassi. Questo fu l'approccio. Quella volta si rese conto che ero fidanzata". E poi: "Quando mi sono lasciata, dopo un po' mi ha scritto chiedendomi che balsamo usassi. È molto simpatico, un'anima pura".