Nicolò De Devitiis "Iena" azzoppata: "Dovrò portare un tutore"

Veronica Ruggeri al fianco della sua "Iena" anche nel dolore Instagram 1 di 10 Instagram 2 di 10 Instagram 3 di 10 Instagram 4 di 10 Instagram 5 di 10 Instagram 6 di 10 Instagram 7 di 10 Instagram 8 di 10 Instagram 9 di 10 Instagram 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

Sono stati giorni difficili per l'inviato de "Le Iene" Nicolò De Devitiis, che è finito sotto i ferri per un'operazione chirurgica al tendine d'Achille. Via Instagram ha documentato la sua degenza in ospedale e il viaggio di ritorno da Genova a Roma. "Si ritorna a casa, adesso per una ventina di giorni dovrò portare il tutore e stare fermo e poi si potrà tornare a ballare. tutto OK", ha rassicurato lui.