Marco Masini diventa Iena per un giorno e finisce in rissa

Era partita con le migliori intenzioni la missione da Iena di Marco Masini, ma l'epilogo è stato violento e surreale. Per fortuna si tratta solo di un diabolico scherzo de "Le Iene", che lo hanno arruolato per indagare su una fantomatica truffa ai danni dei suoi fan. Gli hanno infatti fatto credere che qualcuno stesse chiedendo soldi a suo nome e Masini si è calato subito nei panni di investigatore...

Non è la prima volta che il cantante mette in guardia gli ammiratori dai truffatori online, così "Le Iene" hanno lanciato la loro esca. Lo hanno contattato e mostrato il video di una sua fan, a cui il finto Masini avrebbe chiesto soldi in cambio di un pass Vip per assistere ai suoi concerti. "Si è presentato come Marco e mi ha chiesto dei soldi per una fantomatica tessera vip. Allora ho capito che poteva essere una truffa e ho chiamato Le Iene”, ha raccontato la ragazza. Masini non ha perso tempo e le ha assicurato “Ti posso dire che adesso interverremo".

ll malintenzionato dopo qualche giorno dà appuntamento alla ragazza in un hotel. La Iena Masini, insieme ai colleghi, si apposta lì vicino per catturarlo. Il ladro, però, si dà alla fuga da una porta posteriore e la squadra di investigatori parte all'inseguimento. Giunto in un casolare isolato Marco incontra il ladro. Il truffatore gli spiega che lo ha preso di mira per un motivo molto personale: "Tu di me non ti ricordi perché ero bambino, ma tu dieci fa anni sei stato con mia mamma. Questa è la mia vendetta".

"Se tua mamma l'ha fatto è perché voleva farlo. Io non le ho mai detto che ero Al Pacino, tu invece dici di essere Marco Masini. E' questa la differenza", ribatte il cantante. La discussione è però interrotta dai complici del ladro, che aggrediscono Masini e dopo averlo inseguito in auto lo minacciano con i bastoni...

