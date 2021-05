"Le Iene" organizzano le nozze all'iraniana per i Pralemi... e lui scappa di casa

Il primo incontro al telefono con lo zio è abbastanza duro. Pierpaolo subisce un vero e proprio terzo grado, ma cerca comunque di fare buon viso a cattivo gioco. Qualche giorno dopo, però, se lo ritrova in salotto insieme allo zio più anziano e lo scontro è inevitabile. "Sono venuto qui oggi perché dobbiamo chiarire un po' di situazioni", annunciano minacciosi. Dopo aver criticato i tatuaggi, gli spiegano che se vuole sposare Giulia deve diventare musulmano... ma non è finita qui.

La loro preoccupazione è infatti che stia usando la nipote per farsi pubblicità e le condizioni sono chiare: "Niente Instagram, niente internet e vogliamo la data del matrimonio". Piepaolo è ormai nel panico e cerca conforto in Giulia, strizzandole l'occhio: "Quando? Stiamo ancora decidendo...". Lei, però, lo sbugiarda subito davanti ai parenti furibondi: "Non è vero, avanti dì la verità. Mi hanno detto che devo scegliere tra te e la famiglia. Vogliono che parta per l'Iran con loro".

Nel parcheggio dell'areoporto va in scena l'atto finale: il matrimonio combinato. Insieme alla zio più anziano c'è infatti il futuro sposo di Giulia: "Non c'è più problema. La famiglia ha deciso dall'inizio che lei si deve sposare con lui. Devono partire insieme". Giulia se ne va con il futuro marito, ma le brutte sorprese non sono finite. Poco dopo, infatti, la ragazza annuncia sui social la fine della sua storia d'amore. Per Pierpaolo è la mazzata finale: prepara la valigia e scappa di casa nel cuore della notte...

