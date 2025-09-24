Logo Tgcom24
Alice Martinelli de “Le Iene” mamma, le foto a casa con Orazio

La giornalista pubblica gli scatti del neonato nato il 15 settembre

24 Set 2025 - 11:31
Alice Martinelli, giornalista e inviata del programma televisivo “Le Iene”, è diventata mamma lo scorso 15 settembre e ora sui social pubblica le prime immagini a casa insieme al piccolo Orazio Alejandro. La conduttrice ha condiviso alcuni scatti del bimbo scatenando i like delle amiche. “Belli voi” ha scritto Bianca Atzei. E Veronica Ruggeri ha commentato con tanti cuoricini.

Prima le foto in ospedale

 Le immagini pubblicate da Alice Martinelli mostrano la gioia e l’emozione dei suoi primi momenti da mamma. Nelle foto scattate in ospedale, la giornalista appare con lo sguardo colmo di dolcezza mentre osserva il suo bambino appena nato. Nel post scrive: “Ciao Orazio Alejandro. Benvenuto in questo nostro mondo, che spero possa regalarti tutto quello che desideri. Sei l’emozione più forte e indescrivibile che abbia mai provato.”

Poi quelle del ritorno a casa

 Qualche giorno dopo, Alice Martinelli ha documentato anche il rientro a casa. In un nuovo post, si mostra seduta sul letto, a gambe incrociate, con Orazio Alejandro tra le braccia. Nelle immagini si intravedono anche la culla e i primi movimenti vivaci del piccolo, già molto attivo e sveglio. E anche l’incontro con il cagnolone di casa.

Chi è Alice Martinelli

 Alice Martinelli è una giornalista e autrice televisiva, nata a Viareggio il giorno di Natale del 1986 e conosciuta dal grande pubblico grazie al suo ruolo di inviata a “Le Iene”. Nel programma di Italia 1 si è distinta per inchieste e reportage su temi di attualità, cronaca e società. E’ sposata da circa un anno ma della sua vita privata non si conoscono molti dettagli perché Alice è molto riservata. 

