Alice Martinelli de “Le Iene” mamma, le foto a casa con Orazio

Alice Martinelli è una giornalista e autrice televisiva, nata a Viareggio il giorno di Natale del 1986 e conosciuta dal grande pubblico grazie al suo ruolo di inviata a “Le Iene”. Nel programma di Italia 1 si è distinta per inchieste e reportage su temi di attualità, cronaca e società. E’ sposata da circa un anno ma della sua vita privata non si conoscono molti dettagli perché Alice è molto riservata.