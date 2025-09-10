Trovato morto l'ex inviato de "Le Iene" Paul Baccaglini, ipotesi suicidio

Nato a Chicago e cresciuto a Pittsburgh, Baccaglini si era trasferito in Italia a Padova, dove abitava la madre (italiana), da bambino. Era stato un buon giocatore di basket, arrivando a giocare in serie C1. Lasciato lo sport si era poi buttato nel mondo dello spettacolo: alle prime esperienze in radio (Radio Padova e poi Rtl 102.5 per quasi tre anni) era seguita la televisione, come inviato delle Iene. La sua specialità era intervistata in maniera scherzosa personaggi del mondo politico. Baccaglini per otto anni era stato legato sentimentalmente all'ex Velina Thais Wiggers.