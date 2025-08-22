Tragedia sul set di "Emily in Paris", muore assistente alla regia

Il tecnico ha avuto un malore mentre si stava girando all'interno di un celebre albergo di Venezia, inutili i soccorsi
Lily Collins sul set a Venezia © IPA
Lutto sul set di "Emily in Paris 5", la serie che si sta girando a Venezia. Mentre si preparava l'ultimo ciak, giovedì, intorno alle 19, all'interno di uno storico hotel della città è morto a causa di un malore Diego Borella, assistente alla regia. Inutili i tentativi del personale sanitario, presente sul set, di rianimarlo. Il medico del Suem, accorso sul posto, ha dovuto accertarne il decesso, probabilmente un improvviso attacco di cuore.
Diego Borella, 47 anni, era un professionista apprezzato, veneziano che si era formato a Roma , Londra e New York. Oltre al cinema, la sua attività spaziava anche nel settore delle arti visive e della letteratura, scoperta di recente, dove si era dedicato alla poesia e alla scrittura di favole e racconti per bambini. In seguito alla tragedia, al momento le riprese di "Emily in Paris" sono state fermate.
