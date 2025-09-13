Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
La denuncia sui social

Stefano Corti de "Le Iene": "Hanno minacciato me e la mia famiglia"

L'inviato della trasmissione di Italia 1 condivide su Instagram i messaggi ricevuti da un anonimo

13 Set 2025 - 10:42
© Instagram

© Instagram

Stefano Corti de "Le Iene", alla guida della seconda edizione del programma "Sfida Impossibile", racconta in un video su Instagram di aver ricevuto minacce su Whatsapp tre settimane fa da un uomo che si spaccia per "uno che viene dalla guerra in Cecenia". L’inviato della trasmissione di Italia 1 denuncia: "Hanno minacciato me e la mia famiglia. Quello che è successo è gravissimo e farò di tutto per scoprire chi è questa persona".

Minacce alla famiglia

 "Ho ricevuto una foto da un numero anonimo su WhatsApp con la didascalia ‘che bella famiglia... Sa dove vivono la mia compagna Bianca Atzei e i miei figli, temo per loro", ha dichiarato Corti che ha avuto dalla cantante il secondo figlio Noa Alexander, nato nel gennaio 2023, e prima di lui era padre già di Gabriele, che ha 17 anni. L'uomo ha inviato a Stefano anche le visure catastali sue e della Atzei.

Frasi inquietanti

 "Una conversazione in cui questa persona fa intendere che ci succederà qualcosa di brutto per colpa del mio lavoro alle Iene... Non ti preoccupare chi sono io, so chi sei tu... Si guadagna bene con le interviste in giro per il mondo", è uno dei messaggi che ha ricevuto Corti. A cui si sono aggiunte frasi inquietanti: "Sei sicuro di non aver sbagliato con nessuno? Amico io vengo dalla guerra in Cecenia, non mi spaventa nulla. Ma se hai fatto un errore sai che non c'è nessuno che ti salva. Voi giornalisti in Italia pensate di essere al sicuro. Pensi che tu puoi rovinare vita persone? E poi ha proposto un incontro fisico "dopo il confine con la Croazia".

La preoccupazione di Corti

 "In dieci anni di lavoro a Le Iene non mi era mai successa una cosa del genere - prosegue Corti -. E ovviamente un conto è prendersela con me e un conto è mettere in mezzo la mia famiglia. È un comportamento da infami. Questa cosa mi preoccupa molto perché non sono sempre insieme a Bianca, Noa e Gabriele (i due figli, ndr). Sappi che farò di tutto per scoprire chi sei".

Visualizza il post su Instagram
 

Ti potrebbe interessare

stefano corti
le iene
tv

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema