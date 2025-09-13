Stefano Corti de "Le Iene": "Hanno minacciato me e la mia famiglia"

L'inviato della trasmissione di Italia 1 condivide su Instagram i messaggi ricevuti da un anonimo
Stefano Corti de "Le Iene", alla guida della seconda edizione del programma "Sfida Impossibile", racconta in un video su Instagram di aver ricevuto minacce su Whatsapp tre settimane fa da un uomo che si spaccia per "uno che viene dalla guerra in Cecenia". L’inviato della trasmissione di Italia 1 denuncia: "Hanno minacciato me e la mia famiglia. Quello che è successo è gravissimo e farò di tutto per scoprire chi è questa persona".
"Ho ricevuto una foto da un numero anonimo su WhatsApp con la didascalia ‘che bella famiglia... Sa dove vivono la mia compagna Bianca Atzei e i miei figli, temo per loro", ha dichiarato Corti che ha avuto dalla cantante il secondo figlio Noa Alexander, nato nel gennaio 2023, e prima di lui era padre già di Gabriele, che ha 17 anni. L'uomo ha inviato a Stefano anche le visure catastali sue e della Atzei.
"Una conversazione in cui questa persona fa intendere che ci succederà qualcosa di brutto per colpa del mio lavoro alle Iene... Non ti preoccupare chi sono io, so chi sei tu... Si guadagna bene con le interviste in giro per il mondo", è uno dei messaggi che ha ricevuto Corti. A cui si sono aggiunte frasi inquietanti: "Sei sicuro di non aver sbagliato con nessuno? Amico io vengo dalla guerra in Cecenia, non mi spaventa nulla. Ma se hai fatto un errore sai che non c'è nessuno che ti salva. Voi giornalisti in Italia pensate di essere al sicuro. Pensi che tu puoi rovinare vita persone? E poi ha proposto un incontro fisico "dopo il confine con la Croazia".
"In dieci anni di lavoro a Le Iene non mi era mai successa una cosa del genere - prosegue Corti -. E ovviamente un conto è prendersela con me e un conto è mettere in mezzo la mia famiglia. È un comportamento da infami. Questa cosa mi preoccupa molto perché non sono sempre insieme a Bianca, Noa e Gabriele (i due figli, ndr). Sappi che farò di tutto per scoprire chi sei".
