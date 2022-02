"Verissimo", Ezio Greggio consegna un Tapiro speciale a Silvia Toffanin

Manca davvero poco al debutto di Silvia Toffanin a "Striscia la Notizia" al fianco di Ezio Greggio. Per l'occasione lo storico conduttore del tg satirico, ospite a "Verissimo", consegna un Tapiro speciale alla padrona di casa. "È il mio primo Tapiro, sono molto orgogliosa", dichiara Toffanin che sarà al timone di "Striscia" dal 21 al 26 febbraio e che riceve anche dei messaggi di incoraggiamento da parte di Enzo Iacchetti e Michelle Hunziker.

"Sarai un portento, con Ezio sarete una coppia straordinaria", dichiara Iacchetti, mentre Hunziker rivela: "Sei nata per fare Striscia, era anni che speravo lo facessi, anzi speravo con me, ma sei in buone mani".