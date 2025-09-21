"Verissimo" leader di fascia con oltre il 23% di share

Ospiti della puntata di sabato Alex Baudo, Alessandra Mussolini e Maria Grazie Cucinotta
Ottimo risultato per l’appuntamento del sabato di “Verissimo”: leader di fascia con il 23.7% di share individui (35% sul target 15-24 anni) e 1.883.000 spettatori. Benissimo anche “Verissimo giri di valzer” che segna il 20.5% di share individui (31.2% sul target 15-24 anni) con 1.663.000 spettatori.
Ospite di sabato, in esclusiva, Alex Baudo ha parlato per la prima volta del clamore mediatico che si è scatenato a seguito della scomparsa di suo padre Pippo. Alessandra Mussolini, in libreria con "Benito – Le rose e le spine" a "Verissimo" ha aperto l'album dei ricordi e ripercorso la storia della sua famiglia. Ospiti anche Maria Grazia Cucinotta, al cinema con la commedia “Esprimi un desiderio”, e Soleil Sorge, che ha perso da pochi mesi la sua adorata mamma Wendy. Da Silvia Toffanin anche Özge Özpirinççi, l’attrice turca che interpreta Bahar, la protagonista della serie di Canale 5 “La forza di una donna”.
Domenica lo studio di "Verissimo" accoglie il maestro Andrea Bocelli per presentare "Andrea Bocelli: Because I Believe", il film che racconta la sua vita e la sua lunga e luminosa carriera. Al suo fianco la moglie Veronica. Poi le emozioni di Simona Ventura, al debutto come conduttrice della nuova edizione di “Grande Fratello”, in onda su Canale 5 dal 29 settembre. E ancora, intervista ritratto per un’attrice e regista di grande talento: Valeria Bruni Tedeschi, protagonista al cinema del film “Duse”. Inoltre, a "Verissimo" la storia di Francesco Acerbi, in libreria con un’autobiografia in cui racconta la sua carriera calcistica e i suoi momenti difficili. Infine, spazio a una vicenda drammatica e toccante. In studio sarà presente Morena Corbellini, mamma di Aurora Tila, la ragazzina di soli 13 anni che lo scorso ottobre è tragicamente morta a Piacenza, precipitando dal terrazzo del palazzo dove abitava. L’ex fidanzatino di Aurora è imputato per questo omicidio. Se la sentenza di colpevolezza verrà confermata, Aurora sarà riconosciuta come la più giovane vittima di femminicidio in Europa.
Commenti (0)