Ospiti a "Verissimo" Veronica Gentili e Simona Ventura

Domenica protagonista Simona Ventura, che sta per iniziare una nuova avventura televisiva come opinionista dell'edizione de "L'Isola dei Famosi". In studio, il ritorno in tv di Cristina Plevani, pronta a rimettersi in gioco nel ruolo di concorrente nel reality di Canale 5. Per un omaggio e un ricordo del grande Alain Delon, scomparso lo scorso 18 agosto, ci sarà sua figlia Anouchka. Per ricordare, invece, Giulia Tramontano, uccisa a soli 29 anni e al settimo mese di gravidanza dal suo compagno, sarà ospite sua sorella Chiara. Infine, Annalisa Minetti parlerà per la prima volta del periodo complicato che sta vivendo.