Vasco Rossi scrive un messaggio per il corteggiatore Alessandro

Alessandro non ha mai fatto mistero della sua passione per la musica di Vasco Rossi: “Quando canta il signor Vasco Rossi mi attira, è una cosa che ho nell’anima. Io voglio ascoltare solo Vasco Rossi, quando lo sento alzo il volume per sentirlo meglio” aveva detto più volte nel corso di "Uomini e Donne". Certo, non poteva immaginare che il suo idolo gli dedicasse un post sul suo profilo Instagram.

Messaggio che Maria De Filippi ha mostrato al cavaliere del trono over nel corso della puntata: “Un abbraccio ad Alessandro, 91 anni il più grande e il più simpatico della combriccola”. Il 91enne, visibilmente commosso, si è rivolto alla telecamera per ringraziare il cantautore di Zocca: “Mi ha fatto un piacere enorme. Caro Vasco ti faccio gli auguri a te e ai tuoi cari per le festività natalizie”.

Allora Maria De Filippi lo ha bloccato, ricordandogli che la puntata, registrata prima di Natale, sarebbe andata in onda a gennaio. La simpatica confusione del cavaliere ha provocato le risate del parterre, poi Alessandro ha ballato, naturalmente sulle note di una canzone di Vasco.