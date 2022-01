Roberta sceglie Samuele, Luca diventa il nuovo tronista del programma

Si è concluso il percorso a "Uomini e Donne" della tronista Roberta Ilaria Giusti: la ragazza, nella puntata andata in onda mercoledì 12 gennaio su Canale 5, ha dovuto scegliere con chi uscire dal programma tra i due corteggiatori rimasti: Samuele e Luca.

Dopo aver ringraziato Luca con un discorso molto toccante, la scelta di Roberta è stata Samuele: "'Accanto a te mi sento la versione migliore di me - ha detto la ragazza - non penso di aver imparato a conoscerti, ci sono molte cose che mi spaventano, le paure però me le tengo perché vorrei che diventassero certezze fuori da qua... insieme". Samuele, quindi, è scattato in piedi per baciarla tra gli applausi del pubblico in studio.

Non sono però finite le sorprese. Infatti, dopo la scelta di Roberta, Maria De Filippi ha voluto richiamare in studio Luca Salatino per comunicargli che sarà lui il nuovo tronista del programma.