Scontro acceso tra Gemma e Leonardo: "Sei un bugiardo, non ti credo più"

Rientro dalle vacanze burrascoso per Gemma Galvani. La dama torinese mette alle strette Leonardo, perché non crede al suo corteggiamento: "Ma tu chi ti credi di essere per giudicare gli altri cavalieri e per fare i commenti che mi hanno riportato sul mio conto? Tu dici che io corro, in realtà, non ti piaccio. Lo hai confessato alla persona che mi ha raccontato tutto. Per me non hai mai tempo nemmeno per stare al telefono, non hai mai provato attrazione per me".

Leonardo cerca di spiegare e di difendersi: "Gemma sei ingenua se credi a questa persona, questa donna mi ha chiesto dei soldi, con lei non c'è stato nulla! É una truffatrice. Tu sei una bellissima donna, ma non provo attrazione. Te l’ho sempre detto". Nessuno gli crede, soprattutto, Gianni e Tina. I due opinionisti difendono la dama che non vuole starlo a sentire: "Ascoltarti mi fa venire la nausea. Non credo più a una tua parola. Io non ti sono mai piaciuta, ma non vuoi dirlo, perché saresti costretto ad andartene dal programma".

Gemma scoppia in lacrime, mentre Tina si alza e accompagna Leonardo fuori dallo studio.