"Uomini e Donne", nuovo bacio per Gemma: sarà amore con Leonardo?

A causa del Covid ha trascorso diverse puntate lontana dallo studio di "Uomini e Donne", ma al suo rientro un nuovo cavaliere era lì ad attenderla. Si tratta della dama per eccellenza del trono over, Gemma Galgani, che ha conosciuto Leonardo, un nuovo cavaliere che già dopo il primo appuntamento l'ha baciata. "Durante la partita di biliardo c'è stato un vero e proprio bacio di trasporto", ha raccontato l'uomo.

I due hanno trascorso anche del tempo lontani dalle telecamere a casa di Gemma. "C'è stato solo qualche bacetto", ha spiegato la dama mostrando di essere un po' delusa. Leonardo ha spiegato che non se la sarebbe sentita di andare oltre e in studio è subito scoppiata la polemica. Per l'opinionista Tina Cipollari il cavaliere non sarebbe davvero interessato alla dama, ma solo alla popolarità che potrebbe conseguire dalla frequentazione con Gemma. Intanto la dama torinese, che per il momento pare fidarsi di Leonardo, ha dichiarato di volerci uscire ancora nella speranza che le cose possano evolversi per il meglio.