Annuncio a sorpresa di Angela e Antonio: ”Ci sposiamo”

A sorpresa, dopo solo due mesi da quando hanno lasciato "Uomini e Donne", Angela e Antonio si sono presentati mano nella mano per annunciare il loro matrimonio.

La sincerità di Angela ha preso subito il sopravvento e senza troppi giri di parole ha annunciato: "Ci sposiamo!". Tutte le persone in studio si sono alzate in piedi e hanno accolto con entusiasmo la notizia. La coppia ha scelto scelto come data venerdì 17, come il giorno in cui sono usciti insieme per la prima volta.

"Maria, non voglio girare il coltello nella piaga, ma volevo dire di non smettete di credere in "Uomini e Donne". - ha dichiarato Angela prima di lasciare lo studio - Ha ragione Gianni, dietro tutto questo c'è un lavoro incredibile per fare realizzare un sogno e c'è una fatica incredibile di chi lavora dietro le quinte. E a te, Maria, dico grazie perché hai la capacità di regalare la speranza e l'amore".