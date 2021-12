Arriva un nuovo corteggiatore per Gemma, ma Leonardo non ci sta: "Se esci con lui, io... "

Non prosegue senza intoppi la conoscenza tra Gemma e Leonardo. La loro frequentazione a "Uomini e Donne" sembra non riuscire ad andare oltre il bacio e questa cosa pare deludere la dama torinese che, invece, vorrebbe qualcosa in più. Durante l'ultima puntata, però, l'arrivo di un nuovo corteggiatore per Gemma porta ancora più scompiglio in studio. Lui si chiama Stefano e si propone alla dama più celebre del trono over che, ovviamente, non si tira indietro. "Mi è simpatico - dichiara Gemma - ci vorrei uscire". Della scelta della dama, però, non sembra entusiasta Leonardo che minaccia: "Se esci con lui, allora anche io potrei chiedere a Elena di cenare insieme".

Leonardo sembra contrariato dalla decisione di Gemma e non fa mistero del suo fastidio: "Lo conosci da cinque minuti non sai neppure chi è. Rimane il fatto che puoi fare ciò che vuoi, però, non puoi lamentarti di me se poi ballo con altre donne", conclude.