Armando attacca Marika "Ho registrato una tua telefonata…” e volano stracci

Puntata di "Uomini e Donne" scoppiettante. Prima Marika e Luigi si siedono al centro dello studio, mentre Maria De Filippi indaga sulla loro frequentazione, facendo emergere più di qualche contraddizione, poi parte un acceso scambio di accuse tra Armando e la dama, che in passato hanno avuto una frequentazione.

Il cavaliere attacca ancora una volta Marika: “Lei fa le tarantelle. Ha accusato Luigi della stessa cosa che ha detto a me“. La dama si difende “Sei un bugiardo e mezzo uomo. Mi sono sempre presa le mie responsabilità, ma perché non parli della tua doppia vita a Napoli?”. Il cavaliere a questo punto sbotta: “Ma come ti permetti? Io al mio corpo do valore, tu no! L’unica che deve tacere sei tu!“.

Nelle prossime puntate si sentirà la telefonata incriminata?

Ma i colpi di scena non finiscono qui. Maria De Filippi vuole andare a fondo e capire meglio le affermazioni di Luigi di inizio puntata: "La redazione ti ha costretto a chiamare Angela? Sì o no? Non giocare con le parole, sono importanti".