"Uomini e Donne", Marika accusa Armando: "Mi hai lasciata da sola a Napoli, cafone"

È stata una lite inaspettata quella tra Armando Incarnato e Marika Geraci a "Uomini e Donne". I due si erano frequentati per un periodo ma poi, a seguito di alcuni litigi, avevano deciso di mettere un punto alla loro relazione. La dama del trono over avrebbe però avuto un ripensamento e nel tentativo di stupire Armando è andata a trovarlo nella sua città. "L'ho chiamato appena arrivata in stazione - spiega al centro dello studio Geraci - lui non mi ha risposto. Quando gli ho scritto che ero a Napoli ha detto che aveva un impegno".

In verità, però, Armando racconta di aver raggiunto la dama, ma ciò non è servito a stemperare la tensione tra i due che hanno subito discusso. "Sei un cafone, ti sei comportato malissimo perché mi hai lasciato sola!", accusa Marika che scoppia in lacrime delusa dal comportamento di Armando. Il cavaliere si giustifica, ma intanto in studio si scatena una forte lite che sembra mettere, una volta e per tutte, la parola fine al "tira e molla" tra la dama e il cavaliere.