Tensione tra Alessandro e Andrea Nicole: "Mi stai dando un contentino?"

Momenti di tensione tra Andrea Nicole e Alessandro. La tronista decide di raggiungere il corteggiatore in camerino per un chiarimento, ma viene sorpresa dal ragazzo, che va subito all'attacco: "Non ho sminuito il gesto che hai fatto verso di me, ma tu stessa hai sminuito quello che hai fatto. Ciprian ti porta nello stesso posto, dove mi hai portato tu per farmi una sorpresa e tu, impassibile, fai finta di nulla e ti baci un altro? Non so proprio come fai. Io non ce la farei".

Andrea Nicole non riesce a capire l'atteggiamento di Alessandro e chiede: "Il problema è il bacio?". La domanda non fa altro che peggiorare la situazione. "Quando Maria ti ha chiesto con chi volevi uscire non hai esitato un secondo. - puntualizza il ragazzo - Come mi devo sentire secondo te? Mi sono stufato di passare da scemo. Basta io non ho altro da dirti. Puoi andare da lui, come avevi deciso".

La tronista scoppia in lacrime e si sfoga: "Forse sono io che sbaglio. Io non dico che lui abbia torto, ma non è che da questa parte sia semplice. Lo sanno che mi piacciono entrambi. Che devo fare?".