Alessandro organizza una sorpresa per Andrea Nicole e le fa incontrare la madre | Lei lo ringrazia: "Si prende cura di me"

Un'emozionante esterna, quella organizzata da Alessandro per la tronista di "Uomini e Donne" Andrea Nicole, andata in onda nella puntata di lunedì 29 novembre. La ragazza, dopo essere uscita anche con Ciprian, ha incontrato Alessandro, il quale ha deciso di farle una sorpresa speciale.

Dopo essere arrivati nello studio del programma condotto da Maria De Filippi, sul led viene trasmesso un videomessaggio in cui la mamma di Andrea Nicole esprime tutto il proprio orgoglio per la figlia: "L’importante è che tu sia felice - dice la madre alla tronista -. Per noi, Andrea era prima e Andrea è ora", che è poi entrata in studio per abbracciarla. Dopo aver rivissuto l'esterna, la tronista ha ringraziato Alessandro: "Mi ha fatto capire che vuole prendersi cura di me".