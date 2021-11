Andrea Nicole lapidaria su Ciprian: "Fa una figuraccia a non esserci, ma vado a cercarlo”

A inizio puntata Maria De Filippi annuncia ad Andrea Nicole che Ciprian ha deciso di non venire più in studio: "Ha detto che aver seguito Alessandro è stata una mancanza di rispetto nei suoi confronti visto che ti aveva detto che era innamorato di te. Com’è la tua reazione?".

La tronista è un fiume in piena - "Che strano modo di amare - risponde Andrea Nicole - Non potevo non andare da Alessandro, lo faccio anche con Ciprian quando c'è qualcosa da chiarire. Che non viene più non posso farmelo dire da te, Maria, vado a cercarlo, ma prima vedo Alessandro perché ho qualcosa in sospeso".

E poi aggiunge: "Perché dobbiamo chiamare al telefono Ciprian col rischio che faccia il prezioso? Io voglio parlargli a prescidere dalla sua volontà. Ha detto che è innamorato di me, ma non vuol dire che sia vero. Nel momento in cui lo dice, però, si ne prende la responsabilità, come della figuraccia che sta facendo a non essere qui".

Andrea Nicole chiarisce la sua decisione - "Io vado a cercarlo perché deve dirlo a me, non alla redazione perché poi me lo riferisca in studio, non abbiamo 10 anni. Quando dico di stare cercando un rapporto maturo è questo che intendo. Sapevo che Ciprian avrebbe reagito male quando mi sono alzata per raggiungere Alessandro fuori dallo studio. Ma siamo qui in tre, non c'è solo lui".

Poi, rivolta all'altro cavaliere spiega che non ha apprezzato il suo comportamento nel corso dell'ultima puntata, quando lo ha seguito fuori dallo studio. Alessandro controbatte: "Io sto qui fino alla fine, ma farò le mie valutazioni, non condivido il fatto che tu vada a cercare Ciprian".