Biagio trascorre una notte con Bernarda ma non concede l'esclusiva e Tina lo attacca: "Sei squallido"

Dopo aver trascorso una notte in albergo, Biagio e Bernarda si ritrovano in studio a "Uomini e donne" per raccontare come è andata. "Ci sono delle cose che mi piacciono di lui, come si comporta nei miei confronti, come mi coccola. - spiega la donna - A me piace e se per lui va bene, voglio chiedere l'esclusiva".



Biagio, però, non ne vuole sapere. "Io voglio essere chiaro, pulito e sincero. Ne abbiamo parlato tantissimo quando tu mi hai chiesto l'esclusiva la settimana scorsa e tu aspettavi la mia risposta. La risposta è con te sto bene, ma non mi sento di darti l'esclusiva in questo momento".

A queste parole Tina parte all'attacco, prima di uscire dallo studio: "Fai proprio schifo, per non dire di peggio. Un uomo che ha trascorso tutta la notte con una donna...non concede l'esclusiva...ma tu cosa hai nell'anima? Ma perchè perdete tempo con questo squallore di uomo? Sei una vergogna. Sei proprio un uomo vuoto".

Dopo le parole di Tina anche Isabella non si trattiene: "Lui vuole delle storie, non vuole innamorarsi. Mi dispiace tantissimo per la signora Bernarda. Sei un buffone e un bugiardo". Anche Daniela non gliele manda a dire e Biagio si sente accerchiato.

Bernarda ci ripensa e torna a sedersi al suo posto, lasciando Biagio alla nuova corteggiatrice: "Non ho intenzione di continuare a conoscerlo".