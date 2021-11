"Uomini e Donne", Marcello lascia il trono over: "Non ho bisogno di questa sedia per provare dei sentimenti"

"Non faccio fermare nessuno per il semplice fatto che non mi fermo neanch'io". Così Marcello Messina rifiuta la conoscenza di nuove dame e annuncia di lasciare il trono over di "Uomini e Donne". Il cavaliere del parterre maschile non riesce a trattenere le lacrime mentre spiega le sue ragioni. "Non faccio vittimismo. Quando sono venuto qui avevo l'autostima sotto le scarpe. Credo che in questo contesto non riesco a dimostrare realmente quello che sono. Ma non ho bisogno di questa sedia per provare dei sentimenti", fa sapere Marcello prima di salutare le dame arrivate in studio per conoscerlo.

Poco prima della fine del suo discorso Marcello, però, viene attaccato duramente da Armando. Il cavaliere campano lo accusa di non essere mai stato realmente interessato alle donne che ha conosciuto e insinua di averlo visto in compagnia di una donna durante l'estate scorsa. La segnalazione, però, pare concludersi con un nulla di fatto.