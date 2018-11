Valerio Scanu a ‘Mai dire Talk’: “In America sono famoso per il mio rap”

Ospite della prima puntata di ‘Mai Dire Talk’, il nuovo show targato Gialappa’s Band e Mago Forest che prende in giro i programmi di approfondimento, Valerio Scanu ha ironizzato sulla sua carriera, parlando del nuovo album ‘X-Dieci’: ”Ci saranno tematiche inedite come l’amore che come sapete è un argomento che non tratta quasi nessun cantante italiano. Spero che dopo questo disco qualcun altro inizierà a parlare d’amore nei suoi brani”. Poi una rivelazione -scherzosa: “In America sono conosciuto come S-Kane, un grande rapper”. Sotto gli occhi attenti di Jake La Furia e di tutto lo studio, Valerio si è esibito con tanto di pelliccia e cappellino. Come se la sarà cavata?