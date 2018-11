Paola Barale a Mai dire talk: "Io incinta? È una fake news"

"Non possiamo e non dobbiamo credere a tutto quello che leggiamo in giro" È il messaggio lanciato durante la prima puntata di "Mai dire talk", che ha coinvolto Paola Barale per mettere in scena una vera e propria fake news. Come mostrato durante il nuovo programma di Italia 1, alcune testate hanno ripreso la notizia di una sua presunta gravidanza, mostrando delle foto che la vedevano impegnata in un ospedale prima e in un negozio per bambini poi. La smentita arriva nello studio del Mago Forest, dove la Barale conferma che era tutto architettato 'a tavolino'.



Ovviamente la showgirl non è l'unica a dover affrontare situazioni del genere. Anche Aurora Ramazzotti racconta che l'anno scorso una sua foto con la pancia scoperta aveva fatto sospettare i suoi fan, a tal punto da aver fatto un video per smentire la notizia. E a "Mai dire talk" Aurora scherza: "La verità è che me piace magnà!"