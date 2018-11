“Sensualità a Corte” è tornato con "Mai dire talk"

Jean Claude, Madre, Cassandra e Madrina. Non li vedevamo sugli schermi dal 2013, ma dopo cinque anni i personaggi di Sensualità a Corte sono tornati. L’ottava stagione dello sketch comico lanciato nel 2005 da Mai Dire Lunedì ritorna e lo fa in grande stile. Madre è diventata influencer su Instagram e ha le solite manie di grandezza che l’hanno contraddistinta anche nelle stagioni precedenti. Jean Claude, protagonista e figlio preoccupato dai suoi comportamenti, si rivolge a Diana/Wonder Woman, che suggerisce di eliminare Madre: “Deve essere abbattuta come merita”. Una serie che prende in giro e si prende in giro, citando le saghe di oggi, in un continuo mix di fraintendimenti, dialetti, battute ed equivoci che sicuramente strapperanno il sorriso agli appassionati.