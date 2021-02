Valeria Marini si rifiuta di incontrare l'ex fidanzato e sbotta: "Non devi nominare mia madre"

Durissimo scontro a "Live - Non è la d'Urso" tra Valeria Marini e il suo ex fidanzato Gianluigi Martino. La showgirl avrebbe dovuto avere un incontro con l'uomo con cui è stata insieme fino a pochi mesi fa ma dopo aver visto una clip in cui Martino parlava della madre dell'ex madrina del Bagaglino, la showgirl ha sbottato rifiutando il confronto: "Non voglio entrare in ascensore, non voglio fare il confronto", è stata la sua reazione.

All'interno dell'ascensore, Martino ha ascoltato tutto e replica: "Perché non mi hai difeso quando dicevano che ero gay, quando dicevo che stavo accanto a te solo per la visibilità? Perché non hai detto nulla?". Tutto è nato da un'intervista in cui il prodduttore avrebbe detto che la madre dell'attrice si sarebbe messa in mezzo al loro rapporto: "Non ti permettere di parlare di mia madre, prenditela con me ma non con lei. Ho sbagliato a fidarmi di te, mi vergogno di tutto questo e chiedo scusa al pubblico". Nel corso della lite, Marini accusa il suo ex anche di un'aggressione: "Mi hai messo le mani addosso".