L'ex di Giulia Salemi, Abraham Garcia: "Sono ancora innamorato di lei, andrei al GF Vip per riconquistarla"

"Sono ancora innamorato di Giulia, sarei pronto a entrare nella Casa del Grande Fratello Vip per tornare con lei". Parla così a "Live - Non è la d'Urso" Abraham Garcia, modello spagnolo ed ex fidanzato di Giulia Salemi. "Io e lei siamo stati insieme, poi anche a causa della lontananza tra Milano e Madrid non siamo riusciti a portare avanti la relazione", spiega in studio il ragazzo.

Abraham si dice pronto a tutto pur di recuperare la sua relazione con l'influencer che da ormai qualche settimana fa coppia fissa con Pierpaolo Pretelli nel reality di Canale 5: "Se dovessi vedere che tra loro le cose vanno male sarei pronto a fiondarmi nella Casa per riconquistarla".