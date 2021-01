Pierpaolo Pretelli è il secondo finalista del "GF Vip". L'ex velino al televoto con Andrea Zelletta è stato preferito dal pubblico per andare dritto alla finale del reality che si terrà il primo marzo.

Andrea e Pierpaolo sono stati condotti nello studio del "GF Vip" per sapere chi avesse vinto al televoto. Alfonso Signorini ha quindi creato l'occasione per far salutare dal vivo l'ex velino ed Elisabetta Gregoraci. "Allora andrete a cena fuori?", ha chiesto Signorini che ha assicurato a Pierpaolo di non essere collegato con la Casa e quindi con Giulia Salemi. "Io spero di sì", ha risposto il gieffino, mentre Gregoraci è rimasta molto vaga al riguardo e ha replicato: "Vedremo".