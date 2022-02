Valeria Marini e la fine della carriera, lo scherzo stellare de "Le Iene"

E' sempre frizzante e sorridente, ma "Le Iene" sono riuscite a far disperare anche Valeria Marini. L'inviato Stefano Corti e l'amico Giovanni Ciacci le hanno infatti fatto vivere la giornata più disastrosa della sua vita. Valeria ha prima dovuto festeggiare il compleanno di un vecchietto con problemi sessuali, si è poi esibita gratis alla Sagra dello Scorfano e infine è stata scaricata sul ciglio dell'autostrada....

Tutto comincia in una caldissima giornata di agosto, quando Valeria Marini e Giovanni Ciacci si stanno recando a un evento organizzato a Santa Flavia, nel palermitano. Mentre sono in auto ricevono la telefonata del sindaco, che chiede a Valeria di passare a salutare il suo papà. L'arzillo vecchietto compie 90 anni e la Marini accetta volentieri di fargli questo regalo. Una volta arrivata, però, il festeggiato è chiuso dietro a un vetro "per motivi di sicurezza, ha un problema sessuale". E infatti si lascia subito andare a dichiarazioni a luci rosse...

Un po' sconvolta, la showgirl si avvia verso il luogo dell'evento ma una volta arrivata si trova davanti un misero palchetto e la platea vuota. Da vera professionista, però, sale sul palco a cantare ma dopo l'esibizione il sindaco si rifiuta di pagarla per la scarsa affluenza di pubblico. Ma i problemi non sono finiti qui: poco dopo infatti l'autista accosta, le ruba la borsetta e scappa con un complice...

