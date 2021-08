Valeria Marini nuda in barca chiede "coccole stellari"

Coperta solo da un tigrotto da peluche Valeria Marini infiamma i social dalla caliente Sicilia. La showgirl ha pubblicato su Instagram uno scatto tutta nuda scrivendo: "Strapazzimi di coccole stellari" e la Rete si è scatenata tra commenti e complimenti per la sua forma strepitosa. Dopo la sua partecipazione a "Supervivientes", versione spagnola dell'"Isola dei Famosi", Valeria ha perso infatti 12 chili e il suo fisico ne ha risentito positivamente, così adesso la showgirl 54enne mette in mostra orgogliosa le sue curve super sexy e la sua linea perfetta.

Approdata in studio in Spagna dopo la sua eliminazione da "Supervivientes" la Marini, che è stata protagonista assoluta del reality, ha confessato di essersi guardata allo specchio per la prima volta dopo 53 giorni e di essersi vista "più bella". Merito anche dei chili persi: "Sono molto felice".

Di recente l'attrice ha dichiarato la sua posizione pro vaccini anti-Covid scagliandosi contro i No Vax e giudicando il loro atteggiamento controproducente, ma soprattutto confessando di non poterne più di continue e sterili discussioni sul tema: "Più sento parlare di No Vax e più mi viene voglia di fare domanda alla Nasa per vivere un anno isolata come su Marte. Almeno non dovrei più sentire le teorie complottiste e folli. Magari vado su Marte e torno quando hanno finito”, ha detto ad AdnKronos