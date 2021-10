Il "selfie stellare" di Valeria Marini con Johnny Depp

Johnny Depp era uno dei divi più ricercati dai fan alla Festa del Cinema di Roma e le ammiratrici hanno fatto carte false per portarsi a casa un selfie con lui. Tra queste anche Valeria Marini, che su Instagram ha pubblicato orgogliosa il trofeo "stellare", ricevendo anche il plauso dell'amica Pamela Prati. L'attore era ospite nella capitale per presentare la webserie animata "Puffins".

Leggi Anche Johnny Depp bloccato dai fan arriva in ritardo alla Festa del cinema di Roma

Valeria non è stata però l'unica ad essersi messa pazientemente in attesa per strappare il prezioso scatto insieme a Depp. L'hotel dove alloggiava è stato infatti preso d'assalto dai suoi fan e, tra un autografo e una foto, il divo è arrivato in passerella con ben un'ora di ritardo. In soli 4 minuti l'attore ha poi mandato sold-out la sua masterclass all'Auditorium della Conciliazione, "Alice nella Città". Per i partecipanti, d'altronde, c'era in palio un premio ghiotto: la possibilità di vincere una cena con lui.

In questi giorni Roma sta accogliendo la crème di Hollywood. Tra le bellissime che hanno sfilato in passerella Angelina Jolie, scortata alla prima di "Eternals" dalla sua tribù di otto figli, e Jessica Chastain ospite per presentare "Gli Occhi di Tammy Faye". Attesi nelle prossime ore anche i registi Quentin Tarantino e Tim Burton.

