Angelina Jolie "super girl" mozzafiato con la sua tribù di figli alla prima di "Eternals"

Attesissima sul red carpet della Festa del Cinema di Roma per domenica 24 ottobre, a conclusione della kermesse, Angelina Jolie ha brillato alla prima di "Eternals" a Los Angeles. La star, sofisticata e bellissima, non si è staccata un attimo dai suoi cinque figli (il sesto, il 17enne Pax non era con loro), anche loro eleganti e glamour.

A distinguersi in particolar modo Zahara, 16 anni, in un abito lungo argentato che pare lo stesso indossato agli Academy Awards 2014 dalla sua super mamma.