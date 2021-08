Angelina Jolie turista a Venezia: fascino da star in Laguna

Dopo alcuni giorni passati a Parigi, nuova tappa europea per Angelina Jolie . La star americana è stata avvistata a Venezia, dove oltre dieci anni fa aveva girato "The Tourist" insieme a Johnny Depp. La Jolie è arrivata a bordo dell'Orient Express dalla capitale francese in compagnia della figlia Shiloh. Poi è stata vista tra Ca' Rezonico e l'hotel Cipirani e infine insieme all'artista JR, in visita a una mostra a Punta della Dogana.

Leggi Anche Angelina Jolie porta Brad Pitt di nuovo in tribunale, stavolta per il vino

Giusto per non rinunciare al sua charme Angelina ha sfoggiato un look da diva: un maxi abito grigio che di certo non passava inosservato. La classe non è acqua, d'altronde. E l'eleganza dell'attrice non ha risentito minimamente anche della calura estiva in Laguna.

Leggi Anche Brad Pitt ottiene l'affidamento congiunto dei figli

Mentre le sue vacanze europee continuano, procede incessantemente la lunga battaglia legale con l'ex Brad Pitt. L'ultima puntata dell'annosa diatriba ha segnato un punto in favore dell'attrice: il giudice che sovrintendeva al loro divorzio e alle decisioni sulla custodia dei figli è stato rimosso. Motivo? Conflitto d'interessi. E ora la lotta per l'affidamento dei cinque figli minori (Pax, Zahara Shiloh, Knox e Vivienne oltre al maggiore Maddox) che stava per concludersi potrebbe ricominciare.