Alla Festa del cinema di Roma arriva Johnny Depp. Con più di un'ora di ritardo. Non per colpa sua. Il "pirata" è stato bloccato da centinaia e centinaia di fan che lo aspettavano fuori dall'hotel. La star è sgattaiolata da un'uscita secondaria dell'albergo per raggiungere l'auditorium. E alla fine ce l'ha fatta, acclamato da tutti.