È morta Valentina Del Re, era la violinista di "Propaganda live"

Nata a Roma, Valentina Del Re aveva iniziato a suonare sin da bambina, all'età di 5 anni, alla scuola popolare di musica di Testaccio. Poi aveva fatto il Conservatorio a Frosinone, dove si era diplomata con il Maestro Budeer, del Teatro dell'Opera di Roma. Laureata in filosofia all'Università Roma Tre, era esperta di musicoterapia in quest'ambito aveva realizzato diversi progetti per le scuole. Con la televisione aveva collaborato più volte, non solo suonando in "Propaganda Live" ma, in precedenza, anche in "Buona domenica" e "Alla ricerca dell'arca".