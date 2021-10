Usa, un'altra donna accusa Bill Cosby di abusi sessuali

ipa

Un'altra donna fa causa per abusi sessuali all'83enne attore afro-americano Bill Cosby, il "Papà d'America", dopo che in giugno la corte suprema della Pennsylvania ha ribaltato una condanna di due anni prima per irregolarità procedurali. A denunciarlo ora è la 57enne artista di Los Angeles Lili Bernard, che lo accusa di averla drogata e stuprata in una stanza d'albergo di Atlantic City quando aveva 26 anni.