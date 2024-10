"Uomini e Donne": botta e risposta al veleno tra gli ex Sossio e Ursula

L'ex cavaliere non è rimasto in silenzio e a stretto giro ha fornito la sua versione dei fatti. Sul fatto di non vivere vicino alla figlia, ha chiarito: "Non è stata una mia scelta, né una mia comodità. Vergognati. In otto mesi sono venuto sei volte, affrontando spese e sacrifici nelle mie possibilità. Mi occupo di Bianca solo virtualmente e mentalmente per ovvi motivi, fisicamente non posso grazie a te che mi hai allontanato". Sossio ha poi accusato l'ex di aver creato questa situazione: "La sofferenza e i disagi sono frutto delle tue bastar***te". Grazie per avermi preso per il c*** per 5 anni e avermi rovinato la vita. Sono un bravo genitore e lo dico a voce alta perché ci sono sempre, nonostante le difficoltà".