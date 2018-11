Uomini e Donne, tra le due litiganti… Sebastiano si prende uno schiaffo

In studio sembrano tutte pazze per Sebastiano: l’uomo ha letteralmente fatto perdere loro il senno. Attualmente il protagonista del parterre maschile sta frequentando Denise e fra i due le cose sembrano andare bene, ma le donne con cui è uscito in precedenza hanno qualcosa da ridire. Caterina, che Sebastiano ha sedotto e poi abbandonato, è venuta a conoscenza di un pettegolezzo: lui e Denise avrebbero preso in affitto un appartamento per passare insieme il weekend, cosa che fa pensare a un rapporto fin troppo “intimo” e “maturo” per essere una semplice conoscenza iniziata da poco. Si aggiunge Luisa, che accusa Sebastiano di averle mandato dei messaggi fino a poco tempo prima, nonostante la frequentazione con Denise.



Insomma, le due dame hanno incolpato l’uomo di falsità e mentre in studio il dibattito si è fatto molto acceso, con Denise schierata dalla parte del “suo bello”, Caterina si è alzata dal suo posto e ha mollato uno schiaffo a Sebastiano. La rabbia delle “donne di Sebastiano” ha superato addirittura la ferocia di Tina nei confronti di Gemma. “Sebastiano tu adesso devi spiegare. Per suscitare queste reazioni qual è la tua dote nascosta?” ha ironizzato la Cipolllari, commentando tutta la vicenda.