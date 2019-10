"Uomini e Donne", Tina contro la corteggiatrice Giovanna: "Non sei così bella" 

"Non sei così bella". Degenera così lo scontro tra Tina Cipollari e Giovanna durante l'ultima puntata del trono classico di "Uomini e Donne". La discussione tra le due inizia perché l'opinionista ritiene che la corteggiatrice del tronista Giulio non sia realmente interessata a lui, ma abbia altre mire e voglia sfruttare la popolarità del programma.

"Tu non hai visto le nostre esterne e non puoi capire cosa ho provato", si difende Giovanna che, però, continua a non convincere Tina e il pubblico. Secondo l'opinionista il bacio tra i due sarebbe stato "finto" soprattutto da parte della corteggiatrice che però conclude: "Ti farò vedere che sono una persona migliore rispetto a come mi hai dipinta".