"Uomini e Donne", Tina contro Ida: "Sei superficiale, sei stupidina"

"Sei proprio superficiale, che sei una donnettina l'ho sempre sospettato ma adesso ne ho la conferma: sei proprio stupidina". Tina Cipollari è furiosa contro Ida Platano durante l'ultima messa in onda del trono over di "Uomini e Donne". L'opinionista offende duramente la dama a seguito di una discussione della stessa con il suo cavaliere Diego. "È un ragazzo d'oro, pieno di sentimenti e tu fai la schizzinosa?", critica Tina ma Maria De Filippi interviene in difesa di Ida. "Scusatemi, ma Ida ha un figlio piccolo", considera la conduttrice che prova a spiegare perché la dama, in questa fase della frequentazione, sia frenata e non voglia correre e lasciare che Diego si trasferisca a casa sua.

"Sembrava una cosa immediata così come proposta da Diego", replica Ida che sembra voler concedersi tutto il tempo necessario prima di prendere decisioni importanti. Una presa di posizione che non fa piacere a Diego che, molto preso sentimentalmente dalla dama, si sente in qualche modo respinto anche se prova a comprendere le ragioni della sua compagna. Ma Tina non vuole sentire giustificazioni e attacca Ida buttando in ballo anche la sua più grande nemica Gemma Galgano. "Tanto chi va con lo zoppo... impara a zoppicare ", esclama Tina ma De Filippi chiude il discorso: "Ho capito, ma non puoi attaccare Ida perché è amica di Gemma".