Matteo Ranieri è il nuovo tronista di "Uomini e Donne"

Non è un volto sconosciuto il nuovo tronista di "Uomini e Donne". Si tratta di Matteo Ranieri, ex fidanzato di Sophie Codegoni anche lei tronista del dating show di Maria De Filippi lo scorso inverno e adesso concorrente del "Grande Fratello Vip". I due si sono conosciuti durante il trono classico, si sono scelti ma le cose poi non sono andate per il verso giusto e si sono lasciati. Invitato in studio per un saluto, a Matteo è stato proposto di fare il tronista, una sorpresa per il giovane che si è commosso perché da sempre poco rilassato davanti alle telecamere.

Il 28enne spaesato ha subito dichiarato: "Maria non vorrei farti fare una brutta figura". Incitato da Gianni Sperti, da Raffaella Mennoia, storica autrice del programma e da Ida Platano, Matteo ha accettato la proposta ma non ha nascosto ansia e preoccupazione. "Non preoccuparti, prova non è nulla di che", ha provato, infine, a tranquillizzarlo Maria De Filippi.