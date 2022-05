Tina attacca Ida: "Ti sei rinnamorata di Riccardo”

I riflettori sono ancora accesi sul rapporto che lega Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

"Uomini e Donne"

Il cavaliere dicontinua a sostenere di non provare nulla per lei oltre a una semplice amicizia, ma in studio nessuno ci crede. La prima è Tina: "Riccardo a chi vuoi darla da bere questa barzelletta? Un uomo che non ha interesse non le chiede certe cose. Invece cosa fai? La istighi e la inciti a dire platealmente ‘Riccardo ancora ti amo. Vergognati!".

Riccardo cerca di chiarire la sua posizione per l'ennesima volta:

Finché non so cosa c’è realmente dentro di lei, prendo le distanze e faccio un passo indietro".

"Il nostro rapporto si è fermato a due anni fa, non ci siamo mai più visti né sentiti, se Ida si aprisse sarebbe un modo per andare avanti.

Le domande insistenti di Ricacrdo a Ida fanno intervenire Maria De Filippi che cerca di fare chiarezza

lei ha chiarito che con te non vuole amicizia.

quello che fa Ida con Marco non sono fattacci suoi.

: “Non capisco cosa vai cercando. Tu vorresti avere con lei un rapporto di amicizia, giusto? MaTu la tua posizione l’hai chiarita, perché a tutti costi vuoi che lei chiarisca la sua? O quando dici che vuoi rapportarti con lei come un amico non è vero o se è veroParadossalmente, si comporta più lei d’amica. Dicendo che fai un passo indietro fai pensare a una persona cui eventualmente piaci ancora, che lei ti piace”.

C'è da scommetterci che non sarà l'ultimo scambio di vedute tra Ida e Riccardo.