Giornata da dimenticare per Riccardo, al capolinea le frequentazioni con Maria Grazia e Alessandra

Niente da fare anche questa volta. Riccardo Guarnieri non riesce a vivere a lungo nessuna frequentazione.

il cavaliere ha deciso di frequentare meglio Maria Grazia,

la dama entra in studio a "Uomini e Donne" va subito dritta al punto

Dopo quella turbolenta e finita male con Gloria,ma tra i due le cose non sono andate come sperato. "Non mi è piaciuto un tuo atteggiamento. Ti ho fatto capire che non volevo andare oltre e tu ti sei offeso, io per lasciarmi andare ho bisogno dei miei tempi"e fa subito capire che vuole chiudere.

Riccardo non è convinto di proseguire:

Maria Grazia mette la parola fine alla conoscenza: "Non ti comporti come vorrei che un uomo si comportasse con me. Se la cosa è piatta non ha senso proseguire".

"Ti sei accorta che ero meno affettuoso? Che non c'era lo stesso entusiasmo?". Tina interviene: "Sei un buffone, non mi arrabbio nemmeno più. Esco". Mentre l’opinionista lascia lo studio

Tra Alessandra e Riccardo l'incomunicabilità è totale - Nuova dama, nuovo round.

"Quando uno mi ride in faccia, la prendo malissimo e odio chi mi prende in giro.

Tra i due non c'è proprio affinità tanto che Riccardo

Il cavaliere va subito all'attacco:Mi sarei alzato e ti avrei lasciato al tavolo". La dama prima cerca di sminuire l'episodio e ma poi sbotta: "Noi non ci capiamo, è faticoso doversi sempre spiegare"., all'improvviso, si alza e torna a prendere il posto nel parterre, mentre Tina sottolinea che il cavaliere non troverà nessuna perché lui vuole Ida. Sarà così?