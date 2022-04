Ritorno di fiamma per Ida e Riccardo? Tina Cipollari li attacca: "Una pagliacciata"

Ida Platano

Riccardo Guarnieri

"Uomini e Donne"

Maria De Filippi

Tina Cipollari

stanno vivendo un ritorno di fiamma a? La storica coppia del programma disembra aver ritrovato proprio nelle ultime puntate l'alchimia di un tempo. Dopo aver chiuso la conoscenza con Gloria, Riccardo è tornato nuovamente da Ida spiegando di voler vivere una seconda conoscenza con la ex. In studio è stato mandato in onda un filmato su una conversazione tra Riccardo e Ida che ha scatenato gli attacchi di

"È Una pagliacciata - ha esordito l'opinionista del programma rivolgendosi a Guarnieri, è una cosa orrenda. Se tu e Ida vi piacete ancora, se è rinato questo amore, perché prendi in giro Gloria mentre Ida sta lì a guardarti". E aggiunge: "

Fate pena

Riccardo

. Io penso che voi siate due grandi furbi. State qua solo per visibilità e, Riccardo, tu sei tornato solo per quello".Nonostante gli attacchi provenienti anche dall'ex di Ida, Alessandro, la coppia continua a difendersi: "Sono tornato con il suo ricordo - ha spiegato-. Tornare di nuovo a parlare con lei è una cosa bella. Non mi è indifferente".