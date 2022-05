Uomini e Donne, Alessandro: "Ida per fortuna abbiamo chiuso la storia" e gli animi si infiammano

Brutta sorpresa a "Uomini e Donne" per

Alessandro Vicinanza

, che vorrebbe approfondire la conoscenza con Melissa, ma la nuova ragazza del parterre dice di essere rimasta colpita dal tronista Luca. Ma il due di picche ricevuto dal cavaliere campano è niente rispetto all'ennesimo acceso scambio verbale con Armando.

Leggi Anche Giornata da dimenticare per Riccardo, al capolinea le frequentazioni con Maria Grazia e Alessandra

Tutto nasce da una battuta di Alessandro: "Per fortuna abbiamo chiuso Ida, altrimenti mi sarei schiacciato le dita nella portiera, perché penso che tu non abbia messo un punto con Riccardo".

Tina aggiunge: "Hai lasciato aperta tutta la casa altro che messo un punto, lo vedono tutti". Queste frasi indispettiscono la dama che risponde per le rime: "Non è così, non avrei problemi a dirlo, ma non sento più quello che sentivo prima".

Ida viene subito spalleggiata dall'amico Armando e lo scontro si fa subito acceso: "

Le schermaglie continuano fino a quando Armando decide di lasciare lo studio.

Alessandro invece di fare l'angioletto in uno studio televisivo pensa alle ragazze e alle amiche che ti fanno compagnia alle cene spettacolo o a Ibiza!". Si capisce subito che ci sono questioni irrisolte tra i due che esulano dal programma.Che cosa sarà successo lontano dalle telecamere?